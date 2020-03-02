В Одесі почалася масова паніка через коронавірус, в результаті чого в аптеках різко зріс попит на санітарні маски

Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

Одесити почали масово скуповувати одноразові медичні маски в аптеках міста. Із-за чого їх виник великий дефіцит.

Зокрема, з 10 аптек, які вдалося відвідати, маски знайшлися тільки в одній - на вулиці Велика Арнаутська, 26. Причина, як не дивно, в паніці.

Як розповіла одна з співробітниць аптеки, жителі запасаються масками на випадок епідемії коронавіруса в Одесі.

Звернемо увагу, що в інтернеті санітарні маски як і раніше активно продають. Проте ціни на них зросли мінімум в чотири рази - від 200 до 500 гривень.

Раніше ми писали, що у зв'язку з постійною загрозою поширення коронавіруса, на цілодобове чергування заступив багатофункціональний вертоліт-трансформер Мі-8МТВ-1, який в умовах безоплатного договору передала авіакомпанія «Українські вертольоти» для транспортування ймовірних інфекційних хворих коронавірусом.

Він обладнаний медичним модулем з повним комплектом обладнання для екстреної допомоги та підтримки життєдіяльності, зокрема, ізоляційної капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, а також знезаражувальним душем.

Вертоліт буде нести чергування на авіаційному майданчику ДСНС, а евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км по всій території країни.

Крім того, в одеському аеропорту почали перевіряти всіх пасажирів, які прилетіли з інших країн.

Як розповіли лікарі, в першу чергу вони звертають увагу на температуру тіла, блідість обличчя. Перевіряють усіх пасажирів, які прилетіли в Одесу.

При цьому наголошується, що прибули з країн, де є заражені коронавірусом, проходять перевірку у співробітників Держприкордонслужби.

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