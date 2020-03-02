У лісі на території Одеської області виявлений величезний склад боєприпасів

Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу обласного ДСНС, вибухонебезпечні предмети знайшов житель міста Березівка під час прогулянки по лісі.

Піротехніки ДСНС приступили до вилучення і виявили там 372 боєприпаси часів Другої світової війни.

«Триста з них - артилерійські снаряди калібру 75 мм, а зустрічалися артснаряди та інших калібрів, а також чотири гранати Ф-1», - повідомили у відомстві.

Наголошується, що частину з них знищили на полігоні 29 лютого, але знищення основної маси старих снарядів (337) відбулося 1 березня.

При цьому у роботі було задіяно п'ять піротехніків.

Раніше ми писали, рятувальники в Одеській області знешкодили 2 артилерійські снаряди часів Другої Світової війни.

Повідомляється, що бомби виявили в Біляївці і за межами селища Нові Білярів Овідіопольського району.

Також ми писали, всього за добу піротехніки вилучили шість вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Так, в Іванівському районі виявлено 2 артснаряди калібру 76 мм, в Березівському районі знайшли авіаційну бомбу АО-2,5, в Лиманському районі — 1 артснаряд калібру 122 мм та у Біляївському районі була знайдена 1 мінометна міна калібру 50 мм та 1 артилерійський снаряд калібру 150 мм.

Тим часом, співробітники ДСНС нагадують, що навесні кількість знайдених застарілих снарядів значно зростає, адже саме в цей період люди масово починають наводити порядок на своїх земельних ділянках.

У зв'язку з цим рятувальники закликають мешканців заміських ділянок і сіл бути уважними під час підготовки земельних ділянок до посіву.

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