В Одесі засудили чоловіка за пропаганду сепаратизму в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, подробиці повідомив прес-центр СБУ.

Як стало відомо, житель Одеси на сторінках соцсетех активно розміщував публікації з закликом до так званого насильницької зміни межі й захоплення державної влади в Україні. Співробітники СБУ не змусили себе довго чекати, і зацікавилися його діяльністю.

Наголошується, що силовики провели обшуки в його помешканні виявили комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують протиправну діяльність інтернет - агітатора.

Йому висунули звинувачення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої країни

Далі одесит пішов під суд, який визнав зловмисника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, та засудив чоловіка на п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.

На даний момент вирок уже вступив у законну силу.

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З'ясувалося, що дівчинка-підліток приїхала до Одеси з Лиманського району.

Вона була доставлена у відділення поліції, де розповіла, що не знала про те, що зображення на одязі є забороненими.

Копи провели роз'яснювальну бесіду і склали адмінпротокол на її батька.

«Враховуючи, що неповнолітній не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, за невиконання обов'язків по вихованню дочки щодо її батька складено протокол за ч. 4 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — йдеться у повідомленні прес-служби.

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