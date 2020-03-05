В Одеській області підвищили ціну на проїзд у деяких автобусах

Поки подорожчання відчують пасажири Арцизького району області. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію місцевої райадміністрації.

Вартість проїзного квитка в середньому підніметься на 5 гривень і торкнеться наступних маршрутів: : «Острівне — Арциз», «Холмське — Арциз», «Надеждівка — Арциз».

Названі такі розцінки для пасажирів, які добираються до міста Арциз:

– з села Острівного – 50 грн.;

– з села Алияга – 45 грн.;

– з села Холмське – 35 грн.;

– з села Кам'янське – 30 грн.;

– з села Надеждівка – 30 грн.;

– з села Виноградівка – 25 грн.;

– з села Плоцьк – 20 грн.

Раніше ми писали, в одеській маршрутці водій допоміг дівчині-пасажирці, якій стало зле в транспорті і вона втратила свідомість.

Інцидент стався ввечері в понеділок, у маршрутному таксі №242. Про це розповів очевидець у Фейсбук-співтоваристві «Чорний список Одеса».

За словами одеситам, вранці дівчина років 18-20 втратила свідомість. Водій маршрутки викликав «швидку», попросив вийти пасажирів і пересісти на іншу машину.

У відповідь деякі пасажири почали вимагати, щоб водій вивів дівчину на зупинку, де б та чекала на лікарів.

Однак водій наполіг на своєму і просидів з дівчиною 40 хвилин, поки приїхала «швидка». Все це час він приводив її до тями і відпоював.

В коментарях під постом багато користувачів мережі захопилися вчинком маршрутчика і висловили йому подяку. Деякі звернули увагу на те, що водій несе відповідальність за пасажирів, тому він просто, не порушив закон.

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