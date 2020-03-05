З далекої Африки в Одеську область прилетіли червонокнижні птахи - шилодзьобки

Як передає Politeka.net, рідкісних птахів помітили на території природного нацпарку «Тузлівський лимани». Про це повідомив заступник директора заповідника Іван Русев на своїй сторінці у Фейсбуці.

Русев зазначив, що гості приземлились на острівці «Тузловская Амазонія».

«Шилодзьобка повільно бродить по мілководдю, не виймаючи ніг з води, а борознить ними воду. У глибоких місцях вона шукає корм, плаваючи. При пошуку їжі птах водить дзьобом з одного боку в бік. Пильне око пташки знаходить личинок, черв'яків, що живуть в мулових відкладеннях солонуватих водойм, дрібних молюсків і іноді насіння водних рослин», - написав він.

Русев додав, що шилодзьобки гніздяться у нацпарку невеликими колоніями і потребують охорони, так як занесені в Червону книгу України.

Раніше ми писали, що в останні дні зими у природний заповідник "Тузлівський лимани" прилетіли пелікани.

«Сьогодні до нас в НПП дійсно прийшла весна», - написав еколог.

Він зазначив, що рожевих і кучерявих пеліканів помітили біля спеціально для них побудованого штучного острова.

Русев додав, що птахів сфотографував чергуючий на кордоні інспектор нацпарку Іван Плачков.

Також ми вже писали, що в Одеській області через аномально теплу погоду почали вити гнізда червонокнижні птахи.

Було помічено, як пара орланів-білохвостів зміцнює своє гніздо в лісовій смузі.

За словами Русєва, ця рідкісна птиця, як орлан-білохвіст зустрічається в цих місцях переважно восени і взимку. І досить часто його можна спостерігати тут на зимівлі.

Але в цьому році з-за аномального тепла дуже рано почали піклуватися про гніздуванні.

«Розмах крил орланів досягає 240 див. Тривалість життя – 25-30 років. Істотною умовою при виборі ділянки для гніздування є відсутність людини та близькість водоймища, який може забезпечити харчування.

Але в даному випадку, зазначає Іван Русев, орлани вибрали місце для гніздування у автотраси. З-за фактору неспокою в минулому році вони не змогли успішно вивести своє потомство», - написав еколог.

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