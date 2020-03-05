В одеських школах на цьому тижні почали масово хворіти вірусною інфекцією діти

У зв'язку з цим зросла кількість класів, які закрили на карантин. Як передає Politeka.net, про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Згідно з оновленими даними, на сьогоднішній день в школах Одеси на карантин закриті 161 клас, в дитячих садах - 6 груп.

“Крім закритих класів, є ще тисячі, де на уроки ходять по двоє-троє дітей. А все чому? Тому що батьки відправляють в школу хворих дітей», - зазначила чиновниця.

Буйневич пояснила, що класи закриваються на карантин, якщо кількість хворих на ГРВІ та грип дітей у них досягло 20%. Вся школа - якщо захворіли понад 20% всіх учнів навчального закладу.

Директор департамена настійно просить одеситів не відпускати школярів на заняття з ознаками ГРВІ, якщо ж у дитини виявлять ознаки захворювання у садочку чи школі - його ізолюють від здорових дітей і викличуть батьків. До цього моменту він буде знаходитися в ізоляторі медпункту разом з медсестрою

Крім іншого, чиновниця зазначила, що у зв'язку із загрозою нового вірусу грипу в школах і дитсадках будуть прийняті додаткові санітарні заходи.

«Випадки захворювання коронавирусной інфекцією в нашій області не зафіксовано. Але на вчорашній нараді, з урахуванням зростання кількості закритих класів, усіх директорів попередили про необхідність обробки дезрастворамі туалетів та інших місць громадського користування після кожної зміни. Деззасоби закуплені, додатково їх у сади і школи довезуть – не можна економити», - заявила Буйневич.

Також усім керівникам шкіл та дитсадків наказано суворо контролювати прийом дітей (вчасно виявляти хворих дітей), дотримуватися режиму провітрювання, кварцування медпунктів.

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