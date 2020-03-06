Раніше його ловили по вулицях міста

У місті Чорноморську, що під Одесою, рятівники знімали з балкона повністю оголеного чоловіка, озброєного ножем

Відповідне відео з'явилася в місцевому паблику на Фейсбуці «Подслушано Одеса», 5 березня, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах зображений чоловік без одягу, який сидів на балконі багатоповерхового житлового будинку. В квартиру через вхідні двері увійшли рятувальники і «злякали» чоловіка, тоді він переліз через перила балкона і спустився по спецлестнице, яку приставили співробітники ДСНС.

Після цього його передали поліцейським.



«У Чорноморську (30 км від Одеси) голий мужик з ножем сидів на балконі, хотів зістрибнути», - сказано в повідомленні.

Очевидці розповіли, що 1 березня, поліцейські ловили цього ж чоловіка по вулицях Чорноморська. Чоловік, імовірно, був під дією наркотиків. Після того, як неадеквату все ж таки наздогнали, його відвезли в реанімаційне відділення Чорноморської лікарні — у чоловіка виявилися характерні ознаки передозування.

Голого типа сняли с балкона. Сидел с ножом, хотел прыгать. Неделю тому вроде бы он же бегал голый с ножом по улице в Ильичевске. Александрийская #нампишут Gepostet von Подслушано Одесса am Donnerstag, 5. März 2020

Схожий випадок, про який ми писали раніше, стався в Одесі.

В кінці лютого поліцейські ловили неадекватного голого чоловіка вулицями на Слобідці. Як стало відомо, він втік з психіатричної лікарні, яка знаходиться неподалік.

Також ми писали, в Одесі неадекватний чоловік вирішив постріляти по незнайомим людям прямо на зупинці.

Інцидент стався біля супермаркету АТБ на вулиці Середньофонтанській.

45-річний одесит кілька разів вистрілив у незнайомого йому чоловіка, який стояв на зупинці громадського транспорту з дружиною і маленькою дитиною.

Постраждалий отримав травму ока і був госпіталізований у лікарню.

Наголошується, що копи вже затримали зловмисника. У нього вилучили два пістолети, схожі на пневматичні, і ніж.

Звідки у чоловіка зброю, невідомо.

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