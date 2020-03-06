На узбережжі знесли кафе, яке користувалося великою популярністю у одеситів і гостей міста

Йдеться про заклад «Маячок» на пляжі Ланжерон. Його знесли в четвер, 5 березня. Фотографії розмістили місцеві ЗМІ.

Демонтаж кафе засмутив жителів, так як це був єдиний заклад, де відпочиваючі могли посидіти за столиками біля моря і при цьому нічого не замовляючи.

Одесити впевнені, що така ласа ділянка не надовго залишиться вільною і на нії, по всій видимості, вже хтось "поклав око".

У мерії повідомили, що кафе знесли згідно з постановою суду.

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Мова йде про паркан, який огороджує будівництво багатоповерхового комплексу в районі 13-ої станції Великого Фонтану. Про це повідомили в Фейсбук -співтоваристві громадської організації «Зелений лист».

«Хочеться сподівається, що не тільки «вітер» в особі небайдужих громадян буде перешкоджати крадіжки пляжів, парків і схилів у одеситів. Хочеться, щоб, нарешті, з цього питання «збудилася» центральна влада в Києві та правоохоронні органи», — написав активіст Олег Михайлик.

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Страшну знахідку виявили місцеві жителі на пляжі «Відрада», 5 березня,.

Фахівці оглянули труп тварини.

На їх думку, це не перший випадок. Подібний був зафіксований раніше. Вони уточнили, що загиблий дельфін відноситься до виду морська свиня або азовка.

«Там є дірка в хвилерізі, і ослаблені дельфіни в пошуках їжі припливають занадто близько до берега, а вибратися вже не можуть», - розповіли фахівці.

Вони повідомили, що останнім часом спостерігається зростання загибелі китоподібних у природному середовищі.

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