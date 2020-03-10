10 березня, погоду в Одесі буде диктувати циклон, який прийшов з півдня
Про це передає Politeka.net, з новим прогнозом погоди городян ознайомили метеорологи.
Вони розповіли, що область зниженого атмосферного тиску разом зі своїми повітряними масами прийде з півдня, що спровокує ще більше потепління.
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По дорозі з Середземномор'я циклон видихається, а це означає, що замість грозових дощів і вітру, в Одесу дійде тільки дрібний дощ з туманом і те, ближче до ночі. У той час як весь день в Одесі буде хмарним і без опадів.
Температура повітря вранці становитиме +8 +11 градусів. Вологість: 89-79% Вітер: 4,1-5,2 м/с.
Вдень повітря прогріється до 13-16 градусів тепла. Вологість: 64-55%.
Увечері також буде тепло з відмітками 13-15 градусів.
При цьому місто накриють суцільні хмари з туманом.
А от вночі незначно похолодає до +10 С.
При цьому синоптики прогнозують туман і дрібний дощ.
Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститися до -15 градусів.
А в травні, згідно з його прогнозом, відразу почнеться аномальна спека і посуха. Так, очікується, що вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.
"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, жарко, температура 28-32 градуси. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", - заявив синоптик.
А ось червень в Україні почнеться з сильних дощів, які будуть дуже схожі з тропічними зливами, каже прогноз погоди від Горбаня.
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