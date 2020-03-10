Одеситів попередили про небезпечну кишенькову злодійку, яка орудує в торговому центрі «Афіна» або поблизу

Повідомлення про це з'явилося в телеграм-каналі «Підслухано Одеса», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Мати постраждалої дівчини розповіла, що в магазині «Єва» , який знаходиться ТРЦ «Афіна» на Грецькій площі, у її доньки вкрали телефон з пристібненоі кишені, в той час, коли вона розраховувалася на касі.

Камери відеоспостереження зафіксували жінку зі світлим волоссям, одягнену в сіру куртку, яка виймала цінності.

«Природно, після виявлення пропажі телефону, ми відразу пішли писати заяву у відділення поліції на вул. Грецької. А там виявилося ще кілька постраждали, як виявилося згодом, від даної особи. У всіх У них теж вкрали телефони в ТРЦ «Афіна» або поблизу. І на всіх відео, які надала охорона, була дана дам.», - розповіла жінка.

Також вона попередила всіх жителів і гостей Одеси про масові випадки крадіжок, особливо в магазинах.

Раніше ми писали, в Одесі розперезалася злочинна банда, яка бризкає в обличчя людей сльозогінний газ і забирає мобільні телефони.

Тільки протягом однієї години розбійники скоїли два напади в одеському сквері Пушкіна, який розташований в центрі Привокзальній площі.

Осторожно, воровка! Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 10. März 2020

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