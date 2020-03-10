В Одесі чоловік як слід покарав кишенькового злодія, який намагався його пограбувати

Інцидент стався серед білого дня на ринку «Північний», передає Рoliteka.net, з посиланням на телеграм-канал Хydessa.

За словами очевидців, чоловік тричі намагався витягнути гаманець у одного з покупців, у результаті той не витримав і дав по голові грабіжникові.

Злодій-невдаха впав на асфальт, внаслідок люди викликали йому швидку допомогу.

Раніше ми писали, одеситів попередили про небезпечну кишенькову злодійку, яка орудує в торговому центрі «Афіна» або поблизу.

Мати постраждалої дівчини розповіла, що в магазині «Єва» , який знаходиться ТРЦ «Афіна» на Грецькій площі, у її доньки вкрали телефон з пристібненої кишені, в той час, коли вона розраховувалася на касі.

Камери відеоспостереження зафіксували жінку зі світлим волоссям, одягнену в сіру куртку, яка виймала цінності.

«Природно, після виявлення пропажі телефону, ми відразу пішли писати заяву у відділення поліції на вул. Грецької. А там виявилося ще кілька постраждали, як виявилося згодом, від даної особи. У всіх У них теж вкрали телефони в ТРЦ «Афіна» або поблизу. І на всіх відео, які надала охорона, була дана дам.», - розповіла жінка.

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