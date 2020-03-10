В Одесі продавщина розбила голову покупниці
Пригода сталася на одеському ринку "Привоз". Про це повідомляє телеграм –канал «Підслухано Одеса», передає Politeka.net
За словами очевидців, між покупцем і продавцем зав'язався конфлікт через бракований товар.
Жінка хотіла повернути бракований кип'ятильник, але продавщиця відмовила їй і під час скандалу завдала удар цим приладом по голові.
Раніше ми писали, в Одесі чоловік як слід покарав кишенькового злодія, який намагався його пограбувати.
Інцидент стався серед білого дня на ринку «Північний».
За словами очевидців, чоловік тричі намагався витягнути гаманець у одного з покупців, у результаті той не витримав і дав по голові грабіжникові.
Злодій-невдаха впав на асфальт, внаслідок люди викликали йому швидку допомогу.
Також ми писали, в Одесі відзначився черговою водій маршрутки, який накинувся з кулаками на пасажира.
Інцидент стався на кінцевій зупинці маршрутки на Італійському бульварі в кінці січня.
Водій 190-ї маршрутки вирішив не пускати молоду матір з коляскою в салон. За неї заступився чоловік-одесит, який самостійно відкрив задні двері транспорту, за що і був побитий.
"Водій мені нічого не сказав, він просто вилетів із маршрутки і почав бити. Він зламав мені ніс, штовхнув ту жінку, вона втратила свідомість. Приїхала поліція, швидка, і мене закривавленого відвезли в лікарню", – повідомив потерпілий на ім'я Євген.
При цьому водій-бешкетник відразу після бійки поїхав по своєму маршруту.
Потерпілі розповідають, що написали заяву в поліцію, але там не залучили водія до відповідальності. Як наголошується в офіційній відповіді поліції, правоохоронці не змогли встановити особу забіяки.
Нагадаємо, що школяр прославився після помсти автохаму в Одесі, відео: "Куди їдеш"
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