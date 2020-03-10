В Одесі продавщина розбила голову покупниці

Пригода сталася на одеському ринку "Привоз". Про це повідомляє телеграм –канал «Підслухано Одеса», передає Politeka.net

За словами очевидців, між покупцем і продавцем зав'язався конфлікт через бракований товар.

Жінка хотіла повернути бракований кип'ятильник, але продавщиця відмовила їй і під час скандалу завдала удар цим приладом по голові.

Раніше ми писали, в Одесі чоловік як слід покарав кишенькового злодія, який намагався його пограбувати.

Інцидент стався серед білого дня на ринку «Північний».

За словами очевидців, чоловік тричі намагався витягнути гаманець у одного з покупців, у результаті той не витримав і дав по голові грабіжникові.

Злодій-невдаха впав на асфальт, внаслідок люди викликали йому швидку допомогу.

Також ми писали, в Одесі відзначився черговою водій маршрутки, який накинувся з кулаками на пасажира.

Інцидент стався на кінцевій зупинці маршрутки на Італійському бульварі в кінці січня.

Водій 190-ї маршрутки вирішив не пускати молоду матір з коляскою в салон. За неї заступився чоловік-одесит, який самостійно відкрив задні двері транспорту, за що і був побитий.

"Водій мені нічого не сказав, він просто вилетів із маршрутки і почав бити. Він зламав мені ніс, штовхнув ту жінку, вона втратила свідомість. Приїхала поліція, швидка, і мене закривавленого відвезли в лікарню", – повідомив потерпілий на ім'я Євген.

При цьому водій-бешкетник відразу після бійки поїхав по своєму маршруту.

Потерпілі розповідають, що написали заяву в поліцію, але там не залучили водія до відповідальності. Як наголошується в офіційній відповіді поліції, правоохоронці не змогли встановити особу забіяки.

Нагадаємо, що школяр прославився після помсти автохаму в Одесі, відео: "Куди їдеш"

Як писала Politeka, на одеському ринку збили жінку, почалася гонитва: кадри НП

Politeka раніше повідомляла автохам паралізувала рух трамваїв у Одесі: кадри ганьби