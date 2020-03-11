В Одесі з кожним днем зростає кількість хворих на грип та інші вірусні інфекції, в основному хворіють школярі

Ситуація настільки критична, що влада міста можуть знову оголосити карантин, пише Думська у середу, 11 березня.

За словами очевидців, дитячі лікарні переповнені, доходить до того, що малюків доводиться розміщувати навіть у коридорах.

Наприклад, така ситуація склалася в міської дитячої лікарні №2, що на Дачі Ковалевського.

"За інформацією муніципального департаменту освіти і науки, сьогодні через ГРВІ й грипу у місті не працює 115 класів, що менше, ніж за сім днів тому. Однак складна ситуація зберігається. За минулий тиждень віруси підхопили 6322 одесита, 80% з яких становили діти і підлітки", - пише видання.

Сьогодні міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне питання про новий карантин у школах.

Відзначимо, що попередній карантин в Одесі тривав 28 січня по 15 лютого.

Раніше ми писали, директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич повідомляла, що минулого тижня через ГРВІ в школах Одеси були закриті на карантин

161 клас, в дитячих садах - 6 груп.

“Крім закритих класів, є ще тисячі, де на уроки ходять по двоє-троє дітей. А все чому? Тому що батьки відправляють в школу хворих дітей», - зазначила чиновниця.

Буйневич пояснила, що класи закриваються на карантин, якщо кількість хворих на ГРВІ та грип дітей у них досягло 20%. Вся школа - якщо захворіли понад 20% всіх учнів навчального закладу.

Директор департамена настійно просить одеситів не відпускати школярів на заняття з ознаками ГРВІ, якщо ж у дитини виявлять ознаки захворювання у садочку чи школі - його ізолюють від здорових дітей і викличуть батьків. До цього моменту він буде знаходитися в ізоляторі медпункту разом з медсестрою

Крім іншого, чиновниця зазначила, що у зв'язку із загрозою нового вірусу грипу в школах і дитсадках будуть прийняті додаткові санітарні заходи.

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