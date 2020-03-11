З 12 березня в Одесі і по всій Україні вводиться карантин у зв'язку з епідемією коронавіруса
Таке рішення прийняв Кабінет міністрів вході засідання, 11 березня. Про це написала нардеп Вікторія Сюмар на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Politeka.net.
«Карантин ввели. З завтрашнього дня на три тижні. До 3 квітня», — написала нардеп.
У зв'язку з карантином будуть закриті всі навчальні заклади, заборонені масові зібрання на 200 і більше чоловік.
Крім того, буде закрита велика частина КПП. З 219 відкритими залишаться 49, де обладнані місця для карантину. Також буде закрито авіасполучення з низкою країн.
Нардеп зазначила, що уряд виділив 100 млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту у приватних українських компаній.
Що стосується проведення Гуморини-2020, то вона теж може опинитися під загрозою, однак поки офіційного підтвердження скасування свята 1 квітня в Одесі - нема.
Раніше ми писали, в Одесі з кожним днем зростає кількість хворих на грип та інші вірусні інфекції, в основному хворіють школярі.
Ситуація настільки критична, що влада міста можуть знову оголосити карантин.
За словами очевидців, дитячі лікарні переповнені, доходить до того, що малюків доводиться розміщувати навіть у коридорах.
Наприклад, така ситуація склалася в міській дитячій лікарні №2, що на Дачі Ковалевського.
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