В Одесі мінери загрожують підірвати суд

Про НП, яке сталося вдень, 11 березня в Приморському районному суді на вулиці Балківській, повідомляє прес-служба обласного ГУНП, передає Politeka.net

На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи і співробітники ДСНС. Всіх співробітників і відвідувачів терміново евакуювали з будівлі.

Також силовики оточили територію.

Фото з місця події оприлюднили місцеві ЗМІ .

Раніше ми вже писали, 28 лютого в Одесі підозрюваний у вбивстві приніс в зал суду гранату і погрожував усіх підірвати. Пригода сталася також у Приморському райсуді.

“Під час розгляду кримінального провадження за фактом умисного вбивства підозрюваний дістав гранату і погрожував підірвати себе і всіх присутніх», повідомили працівники суду.

На місце з'їхалися загін спецназу поліції "Корд", працівники СБУ, поліція, ДСНС. Зазначається, що територія була оточена. Також з будівлі суду евакуювали всіх відвідувачів і працівників.

Також ми писали, в Одесі копи затримали чоловіка, який заради розваги зателефонував і повідомив про замінування школи на Слободці.

За словами правоохоронців, у понеділок, 20 січня, надійшло анонімне повідомлення про можливий вибух в школі на вулиці Академіка Воробйова.

Наголошується, що поліцейські разом з вибухотехніками, кінологами, патрульними і рятувальниками обстежили будівлю школи і прилеглу територію, але жодних вибухових речовин та пристроїв не знайшли.

Як з'ясувалося пізніше, до цього виявився причетним 62-річний одесит, який залишив неправдиве повідомлення.

За словами лжеминера, він був п'яний і таким чином вирішив розважитися.

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