В Одесі власниця кафе «Маячок», яке днями демонтували на Ланжероні, розповіла, як зносили її заклад

Відповідні коментарі з'явилися у Фейсбуці, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами жінки, її ніхто не попередив заздалегідь, демонтаж був виконаний з порушеннями — у робітників не було документів при собі, а як раз у неї всі документи в порядку.

«Люди в масках по-варварськи знищили павільйон «Маячок». Як пізніше з'ясувалося, це були співробітники управління торгівлі. Вони знесли павільйон, понищили все майно, знищили касовий апарат, який я тепер не можу зняти з реєстрації. Напали на співробітника і скрутили його. При цьому у них не було ніяких документів, і мене ніхто не попереджав», — розповіла вона.

У мерії озвучили свою версію.

Чиновники стверджують, що рішенням виконавчого комітету був анульований паспорт прив'язки 26 грудня, про що було проінформовано господиню. Було видано припис про самостійний демонтаж.

Нагадаємо, раніше ми писали, у четвер, 5 березня, на узбережжі знесли кафе, яке користувалося великою популярністю у одеситів і гостей міста.

Йдеться про заклад «Маячок» на пляжі Ланжерон.

Деякі одесити засмутилися через його демонтаж. За їх словами, це було одне з небагатьох місць, адміністрація дозволяла відпочити за столиком біля моря і нічого при цьому не замовляти.

Власниця легендарного одеського кафе прокоментувала демонтаж «Маячка» Власниця легендарного одеського кафе «Маячок», яке зі скандалом демонтували на Ланжероні, прокоментувала цю історію. Поки що це виглядає кріпово 😳👇 #Редакція Gepostet von Редакція am Dienstag, 10. März 2020

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