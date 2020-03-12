У цьому році через коронавірус влада Одеси скасувала «Гуморину»

Як передає Politeka.net таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській міськраді.

Свято сміху й сатири "Гуморина", традиційно проходить в Одесі 1 квітня, однак у цьому році у зв'язку з поширенням епідемії китайського коронавіруса проводиться не буде.

Нагадаємо, з 12 березня в Одесі і по всій Україні запровадили карантин. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів вході засідання, 11 березня.

В Одесі вже закриті всі навчальні заклади і заборонені масові зібрання на 200 і більше чоловік.

В теж час дитячі садки також переходять на особливий режим роботи: батькам рекомендовано по можливості обмежити відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів.

Зазначається, що обмеження попередньо вводяться на три тижні з можливим уточненням термінів, виходячи з аналізу рівня захворюваності в Одесі.

Раніше ми писали, в Одесі з кожним днем зростає кількість хворих на грип та інші вірусні інфекції, в основному хворіють школярі.

За словами очевидців, дитячі лікарні переповнені, доходить до того, що малюків доводиться розміщувати навіть у коридорах.

Наприклад, така ситуація склалася в міській дитячій лікарні №2, що на Дачі Ковалевського.

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