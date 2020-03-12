Стало відомо, які одеські театри закрилися в зв'язку з оголошенням карантину
Як повідомляє місцеве видання
Також переносить вистави на квітень і травень театр юного глядача.
При цьому руський драматичний театр не поспішає закриватися, в установі розглядається можливість проводити камерні вистави, на яких зможуть збиратися не понад 200 глядачів.
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Театр «На Чайній», за словами його керівника, вже обмежив кількість місць у великому залі до 195-ти, а в камерному залі і так всього 80 місць, тому поки будуть працювати у звичайному режимі.
Наголошується, що ляльковий театр «чекає роз'яснень» від вищестоящого начальства надії, що і йому дозволять працювати, так як в залі налічується всього 147 місць.
Нагадаємо, з 12 березня в Одесі і по всій Україні запровадили карантин. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів вході засідання, 11 березня.
В Одесі вже закриті всі навчальні заклади і заборонені масові зібрання на 200 і більше чоловік.
В теж час дитячі садки також переходять на особливий режим роботи: батькам рекомендовано по можливості обмежити відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів.
Обмеження попередньо вводяться на три тижні з можливим уточненням термінів, виходячи з аналізу рівня захворюваності в Одесі.
Раніше ми писали, в цьому році з коронавіруса влади Одеси скасували «Гуморину».
Таке рішення було прийнято на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській міськраді.
Свято сміху й сатири "Гуморина", традиційно проходить в Одесі 1 квітня, однак у цьому році у зв'язку з поширенням епідемії китайського коронавіруса проводитися не буде.
Нагадаємо, у Одесі масово закривають закладу через коронавірус: хто в зоні ризику
Також Politeka писала, одесит показав, що насправді відбувається в Китаї під час епідемії коронавіруса, фото
А ще Politeka повідомляла, масові занепокоєння через коронавірус почалися в Одесі: що відбувається