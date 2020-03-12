Влада Одеси засмутила батьків дошкільнят тим, що дитячі садочки закривають на карантин до 3 квітня

Відповідну заяву зробила голова департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич у відеозверненні, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами чиновниці, з 13 березня одеські дошкільні установи згідно з постановою Кабміну закривають на карантин до особливого розпорядження.

«Ми хочемо звернути увагу одеських батьків дошкільнят, що ми отримали на руки Постанову Кабінету міністрів, де чітко наказано закрити на карантин заклади освіти всіх типів і форм власності, в тому числі і дитячі сади. Ми дуже добре розуміємо, що це створить певні проблеми батькам, але зобов'язані виконати постанову уряду", – каже Буйневич.

Вона додала, що як тільки епідеміологічна ситуація стабілізується, то батькам дозволять приводити дітей в сад.



Крім того, дітей не будуть приймати в центри раннього розвитку, художні школи та школи естетичного виховання.

Звернемо увагу, що ще вчора, одеська мерія заявляла, що дитячі садки закриються лише в тому випадку, якщо вірусні інфекції захворіють більше 20% дітей.

Нагадаємо, з 12 березня в Одесі і по всій Україні запровадили карантин. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів вході засідання, 11 березня.

В Одесі вже закриті всі навчальні заклади і заборонені масові зібрання на 200 і більше чоловік.

Обмеження попередньо вводяться на три тижні з можливим уточненням термінів, виходячи з аналізу рівня захворюваності в Одесі.

Раніше ми писали, в цьому році з коронавіруса влади Одеси скасували «Гуморину».

Таке рішення було прийнято на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській міськраді.

Свято сміху й сатири "Гуморина", традиційно проходить в Одесі 1 квітня, однак у цьому році у зв'язку з поширенням епідемії китайського коронавіруса проводитися не буде.

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