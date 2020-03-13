Глобальне потепління відбувається так швидко, що вже перевищує самий песимістичний сценарій

В найближчому майбутньому Одеську область чекають серйозні зміни клімату

Невтішний прогноз озвучив ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко, пишуть місцеві ЗМІ .

За його словами, глобальне потепління відбувається так швидко, що вже перевищує самий песимістичний сценарій. Професор розповів, що до 2050 року Одеську область чекають серйозні кліматичні зміни.

"Перше, це перехід клімату в Одеській області в полузасушливую зону. Друге, це зменшення прісно-водних ресурсів в Одеській області приблизно на 40%. Третє, це підвищення рівня світового океану і затоплення деяких ділянок прибережної зони, що в свою чергу призведе до різкого посилення зсувних процесів. І четверте, це посилення інтенсивності і частоти небезпечних метеорологічних процесів, таких як шквальні вітри, смерчі, сильні зливи, град, і так далі", – повідомив він.

Степаненко зазначив, що затоплення торкнеться прибережної лінії в Лісках, Фонтанки, Пересипу і Аркадії. Але більше всього від підйому рівня океану постраждає пониззі річки Дністер.

Професор прогнозує, що на території Нижньодністровського національного природного парку повністю опиниться під водою.

«Така ж ситуація очікується в дельті річки Дунай і в біосферному заповіднику, який там знаходиться. Повінь торкнеться і курорти Одеської області. Частково під водою опиняться Затока, Каралино-Бугаз та Катранка. Крім того затопить і частина Білгород-Дністровська», - каже він.

Червоним на картах позначені ділянки, які до 2050 року опиняться під водою.

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