В найближчому майбутньому Одеську область чекають серйозні зміни клімату
Невтішний прогноз озвучив ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко, пишуть місцеві
За його словами, глобальне потепління відбувається так швидко, що вже перевищує самий песимістичний сценарій. Професор розповів, що до 2050 року Одеську область чекають серйозні кліматичні зміни.
"Перше, це перехід клімату в Одеській області в полузасушливую зону. Друге, це зменшення прісно-водних ресурсів в Одеській області приблизно на 40%. Третє, це підвищення рівня світового океану і затоплення деяких ділянок прибережної зони, що в свою чергу призведе до різкого посилення зсувних процесів. І четверте, це посилення інтенсивності і частоти небезпечних метеорологічних процесів, таких як шквальні вітри, смерчі, сильні зливи, град, і так далі", – повідомив він.
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Степаненко зазначив, що затоплення торкнеться прибережної лінії в Лісках, Фонтанки, Пересипу і Аркадії. Але більше всього від підйому рівня океану постраждає пониззі річки Дністер.
Професор прогнозує, що на території Нижньодністровського національного природного парку повністю опиниться під водою.
«Така ж ситуація очікується в дельті річки Дунай і в біосферному заповіднику, який там знаходиться. Повінь торкнеться і курорти Одеської області. Частково під водою опиняться Затока, Каралино-Бугаз та Катранка. Крім того затопить і частина Білгород-Дністровська», - каже він.
Червоним на картах позначені ділянки, які до 2050 року опиняться під водою.
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