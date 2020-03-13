У курортному селищі Затока Одеської області жителі протестують проти нового будівництва на узбережжі

Про це пишуть місцеві ЗМІ .

У п'ятницю, 13 березня, обурені люди зібралися і не дають працювати будівельної техніки, яка риє котлован на пляжі на станції "Дружба".

За словами мітингувальників, вони поки не знають, що саме там планують побудувати, але кажуть, що новобуд повністю перекриє невеликий пляж.

«Тут невеликий пляж, і ось уже й тут, на "Дружбі", вирили новий котлован. Садівники з 2017 року борються, щоб тут не було ніяких будівництв. Тут від пляжу просто нічого не залишиться. Ми поки не будемо перекривати трасу, але не дамо працювати будівельної техніки, – повідомила одна з учасниць пікету.

Раніше ми повідомляли, в Затоці жителі мітингували проти свавілля місцевої влади, які дерибанять землю і віддають узбережжя під забудову.

Півсотні розгніваних людей зібралися на акцію протесту біля будівлі селищної ради. Мешканці обурені тим, що представники місцевої влади безкарно провертають схеми по захопленню земельних ділянок підприємців, а узбережжя віддають під забудову.

«Виступаємо проти проведення таємних сесій, щоб вони землю не привласнювали собі. Хочемо, щоб рішення викладав на своєму сайті, щоб все було чесно і прозоро», — розповіла протестує.

Також повідомлялося, одесити протестували проти незаконного будівництва на вулиці Тульській. Терпіння людей закінчилося, коли вони виявили кілька спиляних дерев біля будмайданчика.

«Вирубали дерева вчора. Сьогодні тривають сутички з забудовниками, вже були бійки. Тут купа "титушек" і поліції. Ми вийшли розбиратися, – каже обурений одесит по імені Олександр.

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