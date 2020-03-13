В Одесі зоозахисники шукають новий дім для 11 котів, які залишилися нікому не потрібними після смерті господині

Історію розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці представниця Оксана Мілованова, передає Politeka.net

За словами зоозахисниці, всіх 11 котів прихистила одна і та ж жінка, а нещодавно її не стало, в спадок вступив брат померлої, якому тварини не потрібні.

Він погрожує викинути бідолах на вулицю, якщо найближчим часом їм не знайдуть нове житло.

«Я дуже сподівалася, що за добу в мільйонному місті знайдеться 11 чуйних сердець... може поки ці люди не побачили просто пост, тому я вперто пишу вже свій пост про цю біду... А це біда – з 6 забраних мною сьогодні з цього жаху дорослих котеек, вік яких по зубах практично всіх за 2-4 роки, вага приблизно по 2 кг, мільйони бліх, анемія, дерматит, вушний кліщ, майже всі чхають і сопуть носами. А в порожній брудній квартирі, поруч із які копаються в речах спадкоємцем, залишилося ще 5 бедось... Їх "пошкодували" – термін до суботи, – написала Оксана.

Вона уточнила, що зараз тварин забрали громадські діячі, які сподіваються, що небайдужі люди зможуть допомогти бідолахам фінансово або по можливості набути нових господарів.

"Всі, хто хоче допомогти, звертайтесь по цих координатах.

Картка приватбанку: 5168 7453 2198 8625

Мілованова Оксана (СПАДКОЄМЦІ)

0974710559 вайбер – 0634191729", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, одеситів до глибини душі зворушила історія пса, який чекає свого господаря на зупинці біля Будинку меблів.

Породиста собака, схожа на хаскі сидить біля зупинки громадського транспорту на площі Дерев'янка в Одесі.

Тварина не звертає увагу на перехожих і не просить їжі. Але варто тільки під'їхати маршруткою, як він заходить всередину. Він не дає водіям себе вигнати, поки не обійде весь салон. Лише переконавшись, що серед пасажирів його господаря немає, вірний пес виходить і знову сідає біля зупинки. При цьому нашийника на ньому немає.

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