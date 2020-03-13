Їх помітили на цьому тижні

З приходом весни в природний заповідник на території Одеської області активно повертаються птахи

Кадрами поділився заступник директора нацпарку «Тузлівський лимани» Іван Русев на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, на цьому тижні через водно-болотні угіддя національного парку "Тузлівський лимани" активно мігрують качки-лиски, відомі також як "водяні курочки".

Русев зазначає, що дізнатися лисуху досить легко: це птах з чорним оперенням і з характерним білим плямою на лобі (завдяки йому вона і отримала свою назву).

«Лиска — водоплавна птиця. Вона чудово пристосувалася до життя у водному середовищі. Велику частину часу цей птах проводить у зграї, але в період гніздування лиска стає дуже агресивною навіть по відношенню до птахів зграї, в якій вона знаходиться сама, – написав він.

Раніше ми писали, що в останні дні зими у природний заповідник "Тузлівський лимани" прилетіли пелікани.

«До нас в НПП дійсно прийшла весна», - написав еколог.

Він зазначив, що рожевих і кучерявих пеліканів помітили біля спеціально для них побудованого штучного острова.

Також ми вже писали, з далекої Африки в Одеську область прилетіли червонокнижні птахи - шилодзьобки.

Гості приземлились на острівці «Тузловская Амазонія».

«Шилодзьобка повільно бродить по мілководдю, не виймаючи ніг з води, а борознить ними воду. У глибоких місцях вона шукає корм, плаваючи. При пошуку їжі птах водить дзьобом з одного боку в бік. Пильне око пташки знаходить личинок, черв'яків, що живуть в мулових відкладеннях солонуватих водойм, дрібних молюсків і іноді насіння водних рослин», - написав Русев.

Біолог додав, що шилодзьобки гніздяться у нацпарку невеликими колоніями і потребують охорони, так як занесені в Червону книгу України.

Gepostet von Ivan Rusev am Mittwoch, 11. März 2020

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