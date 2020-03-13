В Одесі жінка натрапила на афериста, який обіцяв зробити ремонт на 170 тисяч гривень і пропав

Подробиці повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

За словами поліцейських, 30-річний чоловік під виглядом майстра взявся за ремонт у квартирі одеситки.

Він пообіцяв придбати в відремонтоване житло меблі, провести водопровід на дачі і виконувати там певні монтажні роботи.

Відзначається, що протягом місяця зловмисник отримав від потерпілого понад 170 000 гривень на будівельні матеріали, але обіцяного так і не зробив.

Поліцейські розшукали підозрюваного. Ним виявився раніше судимий чоловік їх Харківської області.

Два роки тому він попався на аналогічному злочин і був засуджений Дніпропетровським судом до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

На цей раз суд засудив чоловіка до 5 років 2 місяців позбавлення волі.

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