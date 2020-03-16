Вже з 16 березня

Мер Одеси розпорядився закрити всі заклади в місті на тлі спалаху коронавіруса COVID-19

Соотвтствующий документ він підписав вчора вечором 15 березня, передає Politeka, з посиланням на офіційний сайт Одеси.

Повідомляється, що 16 березня 2020 року з 00:00 тимчасово буде припинено роботу:

• кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

• дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, в тому числі спортивних;

• фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків і стадіонів;

• зоопарків, водних парків, парків атракціонів;

• всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

• торгово-розважальних центрів;

• будівельних ринків і інших (крім продуктових);

• ресторанів, закладів громадського харчування, в тому числі в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, барів;

• інших установ (за розсуд і за особисту відповідальність керівника).

Раніше ми писали, що в українському уряді терміново звернулися до громадян з-за коронавіруса Covid-19, який виявився небезпечнішим, ніж розповідали раніше. Слова Міністра охорони здоров'я Іллю Ємця наводить прес-служба відомства.

«З усією відповідальністю повідомляю: сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи. Для інфекції не має значення матеріальне становище або соціальний статус. Хворіють як всесвітньо відомі політики, актори, так і прості люди. Сьогодні ворог номер один не тільки українського суспільства, але й усього світу - це смертельно небезпечна інфекція, коронавірус», - зазначив він.

Щоб боротися з коронавірусом, рекомендується закрити заклади громадського харчування і ТРЦ, а робочими залишити тільки аптеки, продуктові магазини. Крім того, пропонується обмежити пересування всередині країни і рух громадського транспорту.

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