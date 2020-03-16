В Одесі неадекватна дівчина накинулася з кулаками на охоронця торгового центру

Її витівка потрапила на відео, яке розмістили в телеграм-каналі Хydessa, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався в ТЦ «Афіна» на Грецькій площі.

На кадрах видно, як блондинка ігноруючи заборону на вхід з собаками та зауваження охорони вирішила зайти в торговий центр. Як тільки вона помітила, що її знімають, почала нападати з кулаками і нецензурною лайкою.

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Соотвтствующий документ він підписав вчора вечором 15 березня.

Повідомляється, що 16 березня 2020 року з 00:00 тимчасово буде припинено роботу:

• кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

• дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, в тому числі спортивних;

• фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків і стадіонів;

• зоопарків, водних парків, парків атракціонів;

• всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

• торгово-розважальних центрів;

• будівельних ринків і інших (крім продуктових);

• ресторанів, закладів громадського харчування, в тому числі в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, барів;

• інших установ (за розсуд і за особисту відповідальність керівника).

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 16. März 2020

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