Одеські електрички забиті пасажирами незважаючи на карантин і масове закриття місць скупчення людей

Відповідне відео, яке було зроблено в понеділок 16 березня, оприлюднили місцеві ЗМІ . (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Нагадаємо, що з 12 березня в Україні оголошено карантин, щоб попередити поширення китайської коронавіруса.

Вже заборонено збиратися в групи більше 200 чоловік і закриті частина заходів , а роботодавців попросили перевести співробітників на "удаленку", якщо це можливо.

Мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився закрити заклади харчування, ТРЦ та інші місця масового скупчення людей, а збори обмежити до 10 чоловік.

Але не дивлячись на все це, громадський транспорт працює без перебоїв, а люди ходять на роботу і роз'їжджають по своїх справах.

На відео видно, як сотні людей прибули в Одесу в забитій електричці і кинулися вже на інший транспорт. Одесити також продовжують активно користуватися маршрутками, які за звичним забиті до відмови.

Нагадаємо, вчора, 15 березня, міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що потрібно посилити карантинні заходи.

"Необхідно закривати заклади громадського харчування і ТРЦ, повинні працювати тільки аптеки, продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, ввести дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені зібрання людей у групах до 10 осіб", — сказав міністр.

Зазначимо, станом на ранок 16 березня в Україні вже 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1 летальний випадок) області.

Нові випадки зараження коронавірусом підтвердили в Чернівецькій області у двох жінок. Пацієнтки ізольовані, їх стан стабільний. Проводиться робота з тими, хто контактував з зараженими.

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