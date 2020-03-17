В Одесі в розпал карантину будуть перевіряти роботу електросирен
Про це передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Одеси.
У середу, 18 березня, будуть проводити комплексну перевірку автоматизованої системи централізованого оповіщення з запуском електросирен та гучномовців.
Як повідомляє прес-служба міськради, поетапне включення сирен заплановано на період з 14.00 до 14:30.
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Електросирени будуть включати по черзі в кожному районі міста.
«Інформація надана з метою запобігання можливих непорозумінь серед населення при переривистому звучання електросирен», — пояснили в мерії.
Раніше ми писали, в Одесу вирішили ввести військову техніку для боротьби з поширенням коронавіруса.
Відповідні кадри з'явилися Telegram-каналі Одеса live.
«По Одесі проїхала колона військових Бтрів. Люди жартують, що так будуть придушувати голодні бунти», - йдеться в повідомленні.
У той же час в мережі жартують, що українці будуть боротися не тільки з коронавірусом, а і з голодом.
«Адже не у всіх є гроші під подушкою», - підкреслюється в тексті повідомлення.
Також ми писали, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.
Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.
Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.
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