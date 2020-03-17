Слідом за Одесою ще два міста області вводять жорсткі карантинні заходи із-за загрози поширення коронавіруса Covid-19
З 18 березня на посилений карантин йдуть Біляївка та Рені, передає Politeka.net.
В Рені таке рішення прийняв міськвиконком, в Біляївці міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Спеціальні заходи передбачають припинення роботи об'єктів загального користування з присутністю більше 10 чоловік.
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При цьому працювати будуть тільки продуктові магазини, аптеки автозаправки.
Керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності наказано провести дезінфекцію.
Крім того, роботодавців попросили перевести співробітників на "удаленку", якщо це можливо.
У біляївських банки ввели обмеження: одночасно заходити в приміщення можуть тільки два людини. Громадський транспорт дезінфікують кожні три години.
Раніше аналогічні заходи прийняли в Одесі, Чорноморську, Південному, Ізмаїлі і Кілії.
В даний час в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).
Також ми писали, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.
Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.
Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.
Нагадаємо, карантин в Одесі: що відбувається у громадському транспорті після заборони, відео
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