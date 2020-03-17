Одеситам повідомили, в яких аптеках можна придбати медичні маски, щоб захистити свій організм від небезпечного китайського коронавіруса

Як передає Politeka.net, про це директор департаменту надання адміністративних послуг Одеського міськради Євгенія Абрамова на своїй сторінці в Facebook.

Так, за її інформацією, медичні маски є в наявності в мережі аптек, які знаходяться за наступними адресами:

Аптека №1, вул. М'ясоїдівська, 32, (МЛ №1), 788-28-72, 788-10-03

Аптека №2, вул. Шевченка, 10, (центр Різуна), 788-09-06

Аптечний пункт №1, вул. Жуковського, 30 (Медичний центр КП), 722-51-33

Аптечний пункт №2, вул. Космонавтів, 11/13, (ПБ №7), 709-95-69

Аптечний пункт №4, пр-т. Добровольського, 67, (ДМП №2), 706-43-56

Аптечний пункт №5, вул. Паустовського, 21 (РК №14), 770-93-17

Аптечний пункт №6, вул. Левітана, 62, (ЦПМСД №4), 788-28-97

Аптечний пункт №7, вул. Краснослободская, 36, 783-13-10

Аптечний пункт №9, вул. Торгова, 29/31, (ЦПМСД №14), 788-97-98

Аптечний пункт 10, пер. Обсерваторний, 8, (ЦПМСД №2), 788-92-15

Аптечний пункт №11, вул. Болгарська, 38, (МП №1), 793-90-92

Аптечний пункт №12, вул. 43 Лінія, 17 (ЦПМСД №18 амбулаторія), 771-04-43

Аптечний пункт №13, вул. Ак. Гаркавого, 2, (ЦПМСД №10), 788-17-75

Аптечний пункт 15, вул. Ак. Філатова, сьомий, (ДМП №6), 796-95-10

Аптечний пункт №16, вул. Академічна, 14 (РК №5), 702-72-05

Аптечний пункт №17, вул. Ат. Чепіги, 54, (ЦПМСД №7), 788-10-04

Аптечний пункт №18, вул. Давида Ойстраха, 7, (ЦПМСД №28), 771-14-13

Євгенія Абрамова додала, що маски можуть продаватися і в інших аптеках міста, і звернулася до одеситів з проханням поділиться інформацією.

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