Одеситам розповіли про погоду на середу, 18 березня

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

До світанку в Одесі небо буде вкрите хмарами, але вже вранці вони пропадуть, і весь день буде стояти ясна погода. Без опадів.

Вітер буде дути південно-західний, вдень північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі опуститься до 2-4°С тепла, вдень градусник покаже 8-10°C

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, вдень північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 8-13°С тепла. На автодорогах області видимість добра.

Цікаво, що 18 березня відзначається день пам'яті мученика Конона Исаврийского. У народі святого Конона називають Огородником. З цього дня починалась гаряча городня пора. У народі говорили: «На Конона Градаря починай копати грядки в городі».

Раніше ми писали, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.

Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.

Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.

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