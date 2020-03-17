Що це означає і які будуть штрафи

В Одесі будуть жорстко карати тих, хто не буде дотримуватися карантину по коронавирусу

Новий закон щодо попередження поширення коронавірусной інфекції прийняла Верховна Рада у вівторок, 16 березня, передає Politeka.net.

Тепер українцям і одеситам у тому числі, за порушення карантинних правил доведеться нести відповідальність у вигляді штрафу або тюремного ув'язнення.

Порушники будуть каратися згідно з законом за статтею 325 Кримінального кодексу України, про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань.

для громадян - від 17 тис. до 34 тис. гривень;

для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Порушення правил і норм, встановлених для запобігання епідемічних та інших інфекційних захворювань, масових отруєнь, карається:

штрафом від 17 тис. до 51 тис. гривень;

арештом на строк до шести місяців;

обмеженням волі на строк до трьох років;

позбавленням волі на строк до трьох років.

Наголошується, що в разі, якщо порушення спричинило загибель людей або тяжкі наслідки, то тюремний термін буде варіюватися від п'яти до восьми років.

Раніше ми писали, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.

Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.

Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.

Нагадаємо, карантин в Одесі: що відбувається у громадському транспорті після заборони, відео

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