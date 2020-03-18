Сьогодні, 18 березня, більше тисячі будинків в Одесі будуть знеструмлені

Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті "Одесаобленерго".

Електроенергія буде відсутня з 9 ранку у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт електромереж.

При цьому повернути електрику в будинку городян планують в 19:00.

Провести день без світла належить одеситам, які проживають за наступними адресами:

1-й Чорноморський провулок

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19а, 44а, 6а, 36а, 12а, 32_2, 42б, 18, 15А, 26, 5А, 38, 42, 32, 21, 22, 36, 40, 34, 44, 19, 24, 30

З 09:00 по 17:00

1-я лінія

5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 78/40, 103, 2/130, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 187, 202, 206, 208, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 248, 257, 258, 262, 264, 268, 270, 8632

З 09:00 за 19:00

1-я лінія Марії Демченко

11, 13

З 09:00 за 19:00

1-а Суворовська вулиця

3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

З 09:00 за 19:00

10-й Чорноморський провулок

7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

З 09:00 по 17:00

10-я вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 3а, 3Б, 7, 1А, 5а, 1Б, 10А, 8, 9, 10, 11, 12, 14

З 09:00 по 17:00

11-а Суворовська вулиця

1

З 09:00 по 17:00

12-а Суворовська вулиця

142/2 д, 1, 9

З 09:00 за 19:00

13-й Чорноморський провулок

1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

З 09:00 по 17:00

14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

191, 250

З 09:00 за 19:00

2-й Балтський провулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

З 09:00 по 17:00

2-й Кустанайський провулок

2а, 2, 4

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Амундсена

3/4, 6/3

З 09:00 за 19:00

2-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22, 34, 16а

З 09:00 по 17:00

2-я Пересыпская вулиця

32, 34

З 09:00 по 17:00

3-й Балтський провулок

1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

З 09:00 по 17:00

3-й Готівковий провулок

31А

З 09:00 по 17:00

3-й провулок Амундсена

65, 610, 6/2, 6/7

З 09:00 за 19:00

3-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

З 09:00 по 17:00

3-я лінія Лиманчик

1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

З 09:00 за 19:00

3-я Пересипьська

19, 21, 23, 25, 27

З 09:00 по 17:00

3-я вулиця Садова

9А, 9

З 09:00 по 17:00

3-я Суворовська вулиця

132, 135, 148, 161, 6/196, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

З 09:00 за 19:00

3-я Суворовська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

З 09:00 по 17:00

3-я Суворовська вулиця

3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31

З 09:00 за 19:00

3-я Суворовська вулиця

109_2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109_1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109

З 09:00 по 17:00

30-я лінія

3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

З 09:00 за 19:00

4-й Балтський провулок

2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

З 09:00 по 17:00

4-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

З 09:00 по 17:00

4-а Суворовська вулиця

1, 3, 7, 13, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 60, 68, 69, 67А, 64/12, 72, 73, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265, 68А

З 09:00 за 19:00

4-а Суворовська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

З 09:00 по 17:00

5-й Балтський провулок

19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25

З 09:00 по 17:00

5-й Чорноморський провулок

3, 19_10, 6, 19/10, 8, 10, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

З 09:00 по 17:00

5-а Суворовська вулиця

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

З 09:00 по 17:00

5-а Суворовська вулиця

Повністю

З 09:00 за 19:00

5-а Суворовська вулиця

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

З 09:00 по 17:00

6-й Балтський провулок

1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

З 09:00 по 17:00

6-я лінія

11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

З 09:00 за 19:00

7-й Балтський провулок

9а, 1, 2, 3, 8А, 5, 9б, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а

З 09:00 по 17:00

7-й Чорноморський провулок

2, 3, 6, 7, 6А

З 09:00 за 17:00

7-а Пересипська вулиця

31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

З 09:00 за 17:00

8 Марта улица

80А, 99А, 77_5, 77К, 77в, 776, 774, 77Е, 77_1, 771, 60, 67А, 73, 66, 50, 48, 71, 42, 63, 46А, 46, 67Б, 52, 75, 56, 44, 95, 96, 90, 76, 77Д, 88, 83, 81А, 93, 74а, 80, 82, 99, 101, 94, 95А, 100, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74Б, 97, 77, 85А, 87, 86, 74, 81, 78

З 09:00 за 17:00

8-й Балтський провулок

1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

З 09:00 за 17:00

8-й Чорноморський провулок

1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

З 09:00 за 17:00

9-а Лінія Дачі Ковалевського

12

З 09:00 до 19:00

9-й Чорноморський провулок

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

З 09:00 за 17:00

9-я вулиця

3, 4, 5, 6, 13А, 6А, 7а, 6б, 15А, 12а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

З 09:00 за 17:00

Адміральський проспект

34, 34Г, 36, 35а, 35, 37

З 09:00 до 19:00

Балківська вулиця

42, 40А, 31, 38Б

З 09:00 за 17:00

Білоруська вулиця

7/34, 7/37, 22а, 322, 4, 14, 38, 32, 26, 4а, 16а, 22, 12, 14а, 36, 6, 20, 8, 6А, 10, 28, 2, 34, 18

З 09:00 до 19:00

більшовицький провулок

3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

З 09:00 за 17:00

вершинна вулиця

16/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31а, 14а, 10А, 13а, 25а, 17, 16 / 2, 4А, 10б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 10г

З 09:00 до 19:00

Вєтрова вулиця

43

З 09:00 до 19:00

гетьманський провулок

4

З 09:00 до 19:00

Дача Ковалевського вулиця

142, 132А, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 140/11, 140/8, 140/7, 1406, 140/13, 140/5, 107109, 140/9, 111, 111 / Г / Д, 103/4, 144В, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103 / 13а13, 102, 111-Л, 111 / К, 142/5, 144/5, 103 / 18А, 111 / О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111 / П, 111 / Р, 103/12, 142 217, 153/13, 103/16, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 103/3, 103/7, 103/14, 103/17

З 09:00 до 19:00

Дністровська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2/1, 12, 2в, 19а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2а

З 09:00 за 17:00

Жевахова гора

22, 30, 81

З 09:00 за 17:00

Жевахова вулиця

4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 11_1, 43_1, 61а, 21а, 49_1, 53_3, 53_2, 45_2, 13, 43, 37_39, 57, 49, 23, 39, 25, 27, 67, 17, 33, 19, 61, 45, 55, 21, 59, 47, 51, 35, 41, 32, 29, 53

З 09:00 за 17:00

Красносілка

повністю

З 09:00 за 17:00

Ковальська вулиця

39, 41, 43, 49, 51, 55

З 09:00 за 17:00

Кустанайська вулиця

5, 3А, 3

З 09:00 за 17:00

локомотивна вулиця

1, 3, 7, 9, 15, 23а, 1а, 17, 21, 25, 27

З 09:00 за 17:00

Марії Демченко вулиця

12 / 3в

З 09:00 до 19:00

Матюшенко вулиця

25, 26, 27, 29, 30, 51а, 53а, 40б, 57а, 48а, 28А, 27А, 31, 44_46, 50б, 36а, 32а, 41б, 34Б, 31А, 29Б, 35А, 51б, 58а, 28Б, 40а, 41а, 39б, 34А, 30Б, 50а, 48б, 49б, 32б, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

З 09:00 за 17:00

Мацієвської вулиця

34, 36, 37, 39, 40, 42, 44

З 09:00 за 17:00

Мічуріна вулиця

7в, 5а, 3, 34, 3б, 3А4, 3а, 5б, 5

З 09:00 до 19:00

Недєліна вулиця

57А

З 09:00 до 19:00

Миколи Огренича вулиця

1/1, 9б, 1 / 1А, 6 / а, 6/4, 2А, 1 / 2А, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1, 2/2, 2Д, 6а, 6, 6/1, 12Б, 9, 9а, 7, 9б1, 7а, 9В, 1 / 3з

З 09:00 до 19:00

Миколи Стражеска

1Б, 2, 4

З 09:00 до 19:00

Овідіопольська дорога

повністю

З 09:00 за 17:00

Овідіопольська вулиця

20-А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14А, 9А, 11А, 7А, 26-А, 7Г, 7Б, 26 а, 1Б, 24-Б, 24А, 1/1, 8 , 1А, 1в, 5а, 26А, 18А, 7В, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26

З 09:00 за 17:00

Овідіопольський провулок

2, 3, 4, 7, 2А, 5, 4А, 3А, 1

З 09:00 за 17:00

горіхова вулиця

196

З 09:00 до 19:00

провулок Амундсена

1, 3, 5, 6, 9, 11

З 09:00 до 19:00

провулок Ковалевського

9

З 09:00 до 19:00

провулок Нафтовиків

9а, 3, 8Б, 4, 4а, 8а, 5, 6, 7, 8, 9

З 09:00 за 17:00

Пішонівська вулиця

1, 6

З 09:00 до 19:00

Перемоги вулиця

8

З 09:00 за 17:00

Посмітного вулиця

22

З 09:00 за 17:00

прирейковий вулиця

21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 40Б, 29В, 42А, 40Б, 44, 42А, 29-А, 46, 48, 50, 40-А

З 09:00 за 17:00

Просвітництва вулиця

1/33165, 1а, 1/24, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 1/7, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 166, 1 \ 13203, 154, 210, 1/3, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 1В, 207, 1/1, 3 / а, 1/5, 3, 2, 9, 3/2, 1, 3а, 4а, 11, 5, 4б, 4, 197

З 09:00 до 19:00

Професори Каришковського вулиця

47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12_14, 26, 23Б, 22а, 23А, 4_2, 30а, 17а, 25_27, 8А, 14А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

З 09:00 за 17:00

Проценко вулиця

40, 46, 44а, 42, 44, 48, 42а, 44_1

З 09:00 за 17:00

ринкова вулиця

7

З 09:00 за 17:00

Літакова вулиця

22

З 09:00 за 17:00

Саші Хорошенко вулиця

23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39а, 47а, 29а, 25б, 32а, 34а, 40б, 25а, 27а, 33а, 41а, 45а, 38, 39б, 30А, 37а, 30Б, 48а, 32

б, 48б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 47б

З 09:00 за 17:00

Сінна вулиця

9а, 3, 3А, 1, 9, 11, 15

З 09:00 за 17:00

Сергія Ядова вулиця

51, 61а, 53, 55, 59

З 09:00 за 17:00

Слобідська вулиця

34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44

З 09:00 за 17:00

Софіївська вулиця

7а

З 14:00 до 17:00

Торгівельна вулиця

3, 8, 10, 1Б, 1, 1А

З 14:00 до 17:00

Чорноморський провулок

повністю

З 09:00 за 17:00

Шилова вулиця

29, 30, 31, 32, 33, 34, 42а, 35, 36, 37, 38, 40

З 09:00 за 17:00

Естонська вулиця

3, 10-А, 8а, 6, 5, 4А, 3А, 8, 5а, 1, 6/1, 4, 6а, 2а

З 09:00 до 19:00

естонський провулок

4, 1а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13

З 09:00 до 19:00

Якутська вулиця

4, 6а, 2, 6, 8, 10

З 09:00 до 19:00

Ярослава Галана вулиця

15, 28, 30, 32, 34, 36

З 09:00 за 17:00

Яші Гордієнко вулиця

31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64б, 55а, 46а, 51б, 37а, 51а, 49в, 43б, 52, 43а, 47а, 57а, 50а, 59а, 64а, 55, 48_1, 62, 54, 53, 70, 57, 59, 68, 66, 58, 61, 60, 56

З 09:00 за 17:00