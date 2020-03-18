В Одесі вже є тести

В Одесі зростає кількість хворих, яких госпіталізували з підозрою на коронавирусную інфекцію COVID-19

Про це розповіла головний лікар Одеської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова, пишуть місцеві ЗМІ .

За словами медика, в Одесі вже є 50 тестів на перевірку коронавіруса, з них 5 пацієнтів протестували і всі, за інформацією Лаврюковоі, негативні.

Сьогодні, 18 березня в інфекційній лікарні перебувають 17 пацієнтів.

«10 з яких звернулися за останню добу, вони повернулися з неблагополучних країн з ознаками ГРВІ. Зараз їх тестують», - розповіла гравврач.

Лаврюкова також повідомила, що на даний момент підтверджених випадків коронавіруса в Одесі немає.

Раніше ми писали, реальна кількість хворих коронавірусом в Україні набагато більше, ніж офіційний, оскільки велика кількість заражень можуть просто не діагностувати.

Згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок від коронавіруса – це близько 400 заражених людей. Враховуючи, що 71-річна пенсіонерка, яка померла від коронавіруса в Житомирській області, довгий час не зверталася до лікарів, приймала гостей і відвідувала церкву, кількість хворих могло серйозно зрости.

При цьому, близько 25% людей можуть заразитися від переносників вірусу, у яких навіть не виявляються симптоми.

На даний момент в Україні зафіксовано 5 підтверджених випадків коронавіруса. Це при тому, що в Європі рахунок йде на тисячі хворих.

Нагадаємо, вчені розповіли коли закінчиться пандемія коронавіруса: «страждати доведеться довго», подробиці.

Як повідомляла Politeka, одеситів будуть жорстко карати за порушення карантину: "загрожує в'язниця"

А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як живе Одеса в розпал епідемії коронавіруса, фото