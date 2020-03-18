Через епідемію коронавіруса відомий одеський ринок «7 кілометр» закривається на карантин

Про вимушене призупинення роботи повідомляють на сайті ринку, передає Politeka.net.

Згідно з офіційною заявою, всі служби, структурні підрозділи адміністрації торгових комплексів, які здійснюють роботу з громадянами, у тому числі бюро перепусток і договірний відділ, припиняють прийом відвідувачів.

Доступ підприємців, їх представників, орендарів і найманих працівників до торговельних об'єктів буде здійснюватися в звичайному режимі за перепустками.

При цьому наголошується, що на території ринку буде проводиться щоденна дезінфекція.

Тим часом у телеграм-каналі «Подслушано Одеса» з'явилася інформація, що ринок «7 кілометр» продовжує працювати.

Так, кілька продавців розповіли, що сам ринок буде працювати, але адміністрація на карантині, деякі додали, що працює близько половини торгових точок.

«Ми взагалі теж працювали, але сьогодні магазин не відкрили, приїхали подивитися ситуацію на ринку. По ідеї все нормально, так що з завтрашнього дня будемо працювати»,

«На 7км, тільки що була нарада, і Ринок буде працювати, але Адміністрація на карантині»,

«Це просто жесть, за оренду ми повинні платити, людей немає, торгівлі немає, адміністрація на карантині, повний бєспрєдєл»,

«Ринок не закрили. Працює 50% торгових точок. За оренду 800$ платити треба.А так хоч якась надія є, щось продати», - йдеться в тексті публікації.

Варто відзначити, що на ринку працюють близько 60 000 чоловік, 15 тисяч торговельних і складських об'єктів. Щодня Промтоварний ринок "Сьомий кілометр" відвідують до 200 тисяч чоловік.

Користувачі мережі вже у всю обговорюють закриття ринку.

«Закривають ринки. Сотні тисяч продавців залишаються без засобів до існування. Що робити? Помирати від голоду, чи перехворіти? У селах частина жителів виживає , продаючи на базарах вирощене. Їм що , відмовлятися від світла, газу, води, за які не буде з чого платити?»,- пишуть в мережі.

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