Особливо предприимчивые одесити вирішили скористатися панікою земляків і ажіотажем, пов'язаних з коронавірусом

Так звані бізнесмени заздалегідь почали скуповувати медичні маски великими партіями, перепродуючи за завищеними цінами.

У мережі вже з'являються оголошення з продажу одноразових пов'язок, передає Politeka.net.

«Продам маски ! 23грн/шт. упаковка 50шт. це для тих хто каже, що їх ні де не дістати !!! замовляйте !!», - пише Віктор Ратушенко.

Крім того, особливо спритний продавець помічений і на вулицях Одеси. Так, наприклад, на Пантелеймонівській прямо біля трамвайної зупинки одесит розклався і продає засоби індивідуального захисту. За одну таку маску він вимагає 25 гривень. Фото розмістили одеські ЗМІ.

У мережі піднялася хвиля обурення з приводу спекулянтів.

« Ну і справи!!! Вже непрофесіонали подалися в бізнес! Куди йдемо, до чого прийдемо...?!)», «Перестаньте займатися мошейничеством...маски то голимые для вірусу корони!))) їм гріш ціна в базарний день)))», « А безкоштовно не хочете роздати? я от замовила вчора і роздам безкоштовно літнім сусідам, що не можуть знайти і купити за такою спекулятивною ціною», «За такий бізнес тобі б руки повідривати !!!!», - пишуть люди.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що медичні маски не врятують від зараження коронавирусной інфекцією.

Вони дають помилкове відчуття безпеки. Одягати маски слід тільки людям з ознаками ГРВІ.

Ляшко нагадав, що треба часто мити руки, якщо немає такої можливості - обробляти антисептиками. Також необхідно дотримуватися дистанцію в 1,5-2 метри, з людиною, у якого є симптоми ГРВІ.

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