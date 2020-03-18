В Одесі молодий чоловік вирішив прославитися і заявив, що у нього виявили коронавірусную інфекцію COVID-19

Відеозвернення з інфекційної лікарні він розмістив у соцмережі Instagram, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Хлопець у медичній масці на обличчі заявив, що вже другий пацієнт з коронавірусом в Одесі, показав бокси і нібито тест на коронавірус.

У мерії поспішили спростувати інформацію, повідомивши, що це брехня. Чиновники пригрозили одеситу, що тепер він буде мати справу з СБУ. Також там пояснили, що хлопець показав тест на грип.

Більш того, вже вранці, 18 березня він пройшов реальний тест на коронавірус, який показав негативний результат. Жартівника вже виписали з лікарні.

«Офіційно! Інформація пацієнта інфекційної лікарні про те, що нібито у нього коронавірус, є помилковою. Згідно з даними оперативного штабу, департаменту охорони здоров'я та головного лікаря інфекційної лікарні за станом на 18 березня в Одесі немає підтверджених випадків коронавіруса», - повідомили в мерії.

Раніше ми писали, в Одесі зростає кількість хворих, яких госпіталізували з підозрою на коронавирусную інфекцію COVID-19.

Про це розповіла головний лікар Одеської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

За словами медика, в Одесі вже є 50 тестів на перевірку коронавіруса, з них 5 пацієнтів протестували і все, за інформацією Лаврюковоі, негативні.

Сьогодні, 18 березня в інфекційній лікарні перебувають 17 пацієнтів.

«10 з яких звернулися за останню добу, вони повернулися з неблагополучних країн з ознаками ГРВІ Зараз їх тестують», - розповіла гравврач.

Лаврюкова також повідомила, що на даний момент підтверджених випадків коронавіруса в Одесі немає.

Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 18. März 2020

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