В банках Одеси перестали продавати долари

Зокрема, в мережі з'явилося відео, зроблене в одному з відділень “Приватбанк” на вулиці Успенській, передає Politeka (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами керуючого, з сьогоднішнього дня валюту видають тільки за депозитами” і пропонує розраховуватися в магазинах доларовими картами, або знімати з доларових картках кошти в гривнях.

“Ми не продаємо долари”, – сказав він.

А тим часом курс валют в одеських обмінниках виглядає наступним чином:

Купити долари можна по курсу 28,5 — 30,0. Міняють долари на гривні за курсом 27,0 — 28,2. Євро продають за курсом 31,00 — 33,00, а купують за курсом 29,2 — 30,5.

На «Книжці» долари продають по 28,5 гривень, а купують по 27,6. Євро продають за курсом 31,6, а купують по 30,00.

Курс долара в monobank — 27,71-28,97, євро 30,0-32,14.

До цього ми писали, що Національний банк заявив, що останні дні із-за ситуації з коронавірусом в Україні виникли перебої з доставкою готівкових грошей в банки.

"В останні дні спостерігаємо ознаки дефіциту готівкової валюти в касах банків. Це викликано підвищенням попиту населення на готівкову валюту", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, наголошується, що на коррахунках банків зосереджено 8 млрд доларів безготівкової валюти.

"Клієнти можуть вільно переводити свою валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, а також конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але із-за припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, введені країнами світу та України, Нацбанк разом з банками вирішує зазначену проблему", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, карантин в Одесі: що відбувається у громадському транспорті після заборони, відео

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