В Одесі викрили чоловіка, який у розпал карантину поширював фейки про коронавирус

Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає Politeka.net.

Зокрема, на території України співробітники СБУ обнаружили 6 осіб, які поширювали фейки про коронавирусе, серед виявився житель Одеси.

Встановлено, що чоловік діяв в інтересах країни-агресора Росії.

В соцмережах він не лише поширював неправдиву інформацію про коронавірусну інфекцію COVID-19, але і займався пропагандою сепаратизму: закликав до зміни територіальних кордонів та державного кордону України.

У ході обшуків силовики знайшли в його квартирі мобільні пристрої з матеріалами, які підтверджують протиправну діяльність.

«У рамках відкритого кримінального провадження фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Планується обрати запобіжний захід — домашній арешт», - зазначили у відомстві.

Раніше ми писали, суд покарав одесита, який забороненої російської соцмережі «ВКонтакте», постив антидержавні гасла і обзивав українських бійців.

Згідно з рішенням, житель Одеси в інтернеті закликав жителів південної та південно-східній частині території України відокремитися, а також обзивав українських військових. Всього він залишив 4 таких поста: три в 2014 році і ще один в 2016.

Наголошується, що чоловік визнав себе винним і 21 січня 2020 року уклав угоду з прокурором.

При цьому суд засудив його до 5 років позбавлення волі, але від реального покарання звільнив, призначивши 3 роки умовно.

Крім того, одеситу доведеться відшкодувати державі 10 990 грн, які витратили на проведення лінгвістичної експертизи.

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