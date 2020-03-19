Одесити продовжують висловлювати протест обмежень у трамваях і тролейбусах, що доходить до сутичок з поліцією і комунальниками
Про нові сутички пише місцеве видання
Посилення карантинних заходів жителі сприйняли з агресією, адже їм потрібно добиратися на роботу, а в транспорт пускають не більше 10 чоловік.
На зупинка стали збиратися величезні черги і дійшло до того, що обурені люди почали бити скло в трамваях, а деякі конфлікти ледь не закінчилися поножовщиною.
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Зокрема, в трамваї, який слідував за маршрутом №10, пасажири вибили скло, а в трамваї №20 - увірвалися в замкнений вагон і погрожували водієві ножем. На маршрутах №1 та 7 неодноразово перекривали рух з-за чого утворилася велика пробка з трамваїв.
При цьому бійки і агресія спостерігаються на більшості маршрутів.
Ситуацію посилило те, що зранку більшість одеських маршруток не вийшли на лінії, а основне навантаження лягло на трамвайно-тролейбусний сегмент.
"Багато машини з максимальною кількістю пасажирів навіть не останавались на зупинках", - пише видання.
Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в громадському транспорті Одеси вводяться ще більш жорсткі карантинні обмеження.
Як повідомили в одеській мерії, 19 березня в одеські трамваї і тролейбуси не будуть пускати більше 10 чоловік.
Якщо ж у них зайде більше пасажирів, то електротранспорт не буде рухатися.
“З 19 березня 2020 року — у відповідності з рішеннями центральних органів влади щодо обмеження кількості пасажирів (не більше 10 чоловік) — рухомий склад підприємства «Одесміськелектротранс» не буде здійснювати рух по маршруту в разі перевищення передбаченого кількості пасажирів. На автобусних маршрутах також будуть дотримуватися обмеження по кількості перевезених пасажирів”, - йдеться в тексті документа.
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