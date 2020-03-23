На Одесу обрушиться потужний антициклон, який принесе похолодання і штормовий вітер

З новим прогнозом погоди одеситів ознайомили синоптики, передає Politeka.net.

За даними метеорологів, антициклон Юрген, несе холодне повітря із Прибалтики і вже майже добрався до Одеси. Жителі відчують арктичне повітря на протязі всього дня, температура повітря становитиме вдень +3+6, ввечері стовпчик термометрів опуститься на кілька градусів вниз і покаже +2+4.

Також в Одесі буде дути тривалий штормовий вітер з поривами 15-24 метрів в секунду. Сильний північно-західний вітер протримається у місті кілька днів. Весь день буде хмарна погода. Без істотних опадів.

Крім сильного штормового вітру в Одесі очікуються незначні заморозки.

Раніше ми писали, в Україні карантин можуть продовжити ще на 2 тижні. У зв'язку з цим експерт розповів про негативні наслідки, які зачеплять кожного українця.

За словами заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, продовження режиму карантину призведе до зменшення доходів у більшості сімей, а деякі і зовсім його втратять.

«Зважаючи на відсутність заощаджень у більшості громадян, у такому режимі вони зможуть прожити не більше ніж місяць», - каже він.

Крім того, експерт зазначив, що це веде до суттєвого зменшення надходжень до бюджету і, відповідно, – зниження можливостей допомоги людям, які перебувають на утриманні держави.

Нагадаємо, два потужних циклони захопили український регіон: синоптики повідомили про наслідки

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