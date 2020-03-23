В розпал карантину вулиці Одеси будуть патрулювати Збройні сили України

Як повідомили в  прес-службі Міністерства охорони здоров'я, вони будуть стежити за дотриманням карантинних заходів разом з поліцейськими, передає  Politeka.net.

Всього в нагляді будуть задіяні бійці ВСУ, Національної поліції і Національної гвардії, які заступили на патрулювання  у неділю, 22 березня.

«З 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних сил України, які будуть діяти у співпраці з співробітниками Національної поліції і військовослужбовцями Національної гвардії», — йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, в Одесі спалахнули заворушення через запровадження жорстких обмежень в трамваях і тролейбусах.

Посилення карантинних заходів жителі сприйняли з агресією, адже їм потрібно добиратися на роботу, а в транспорт пускають не більше 10 чоловік.

На зупинка стали збиратися величезні черги і дійшло до того, що обурені люди почали бити вікна в трамваях, а деякі конфлікти ледь не закінчилися поножовщиною.

зокрема, в трамваї, який слідував за маршрутом №10, пасажири вибили скло, а в трамваї №20 - увірвалися в замкнений вагон і погрожували водієві ножем. На маршрутах №1 та 7 неодноразово перекривали рух з-за чого утворилася велика пробка з трамваїв.

Також ми  писали, в Україні карантин можуть продовжити ще на 2 тижні. У зв'язку з цим експерт розповів про негативні наслідки, які зачеплять кожного українця.

За його словами, продовження режиму карантину призведе до зменшення доходів у більшості сімей, а деякі і зовсім його втратять.

«Зважаючи на відсутність заощаджень у більшості громадян, у такому режимі вони зможуть прожити не більше ніж місяць», - каже він.

Нагадаємо, люди збунтувалися в Одесі, рух перекрито у багатьох місцях: кадри з місця

Як повідомляла Politeka, одеситів будуть жорстко карати за порушення карантину: "загрожує в'язниця"

А ще Politeka повідомляла,   у мережі показали, як живе Одеса в розпал епідемії коронавіруса, фото