Одеські патрульні забили тривогу через погану якість санітарних масок, які їм видали в умовах карантину

Про це пише місцеве видання Думська .

З дефіцитом засобів захисту зіткнулися в патрульній поліції.

За словами копів, з початку карантинних заходів їм видали круглі маски, схожі на будівельні, а тепер і зовсім дають саморобні.

Крім того, засоби захисту від коронавіруса виділяють одну на зміну, то є 12 годин, хоча їх потрібно міняти.

Втім, керівництво одеської поліції зізналося, що така проблема існує і пояснило це тим, що централізованого забезпечення особового складу медичними масками на даний момент немає. Крім того, керівництво поліції намагалося перекласти провину за погану якість масок на волонтерів. Мовляв, це вони принесли для поліцейських маски поганої якості.

Проте за словами волонтерів, засобами захисту незрозумілого походження поліцейських забезпечив саме департамент патрульної поліції.

«Ми вперше закупили маски для УПП тільки вчора, 300 звичайних медичних масок. До цього передавали рукавички, термометри, антисептик і тощо», - розповіли волонтери з БФ «Корпорація монстрів».

Раніше ми писали, в розпал карантину вулиці Одеси будуть патрулювати Збройні сили України.

Вони будуть стежити за дотриманням карантинних заходів разом з поліцейськими.

Всього в нагляді будуть задіяні бійці ВСУ, Національної поліції і Національної гвардії, які заступили на патрулювання у неділю, 22 березня.

«З 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних сил України, які будуть діяти у співпраці з співробітниками Національної поліції і військовослужбовцями Національної гвардії», — йдеться в повідомленні.

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