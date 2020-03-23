В мережі показали, як група жінок здійснювала магічні обряди в Одесі
Їх застукали на гарячому місцеві журналісти, пише
Інцидент стався 21 березня на галявині в районі Лузанівки.
На опублікованих кадрах видно, як жінки зібралися в колі і здійснювали досить дивний обряд, в руках одноі з них був бубон. Після обряду на галявині вони залишили попелище, в центрі якого накреслили давній слов'янський символ – коловрат.
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По всій видимості, жінки були язичницями і таким чином святкували Новий рік, який, за однією з версій, настає після Дня весняного рівнодення (20 березня). 21 березня, за повір'ями стародавніх українців, після зимового сонцестояння народжувалося нове сонечко, Сонце-малюк.
Звернемо увагу, що серед присутніх на галявині не було ні одного чоловіка.
Цікаво, що споконвіку день весняного рівнодення вважався магічним, існувало безліч ритуалів, пов'язаних з цим днем.
Деякі народи святкують Новий рік саме в день весняного рівнодення. В Ірані, Афганістані, Казахстані, Узбекистані та інших країнах відзначають Новий рік у березні.
Астрономічно в день весняного рівнодення Земля займає таке положення щодо Сонця, що його промені падають під прямим кутом на екватор. День стає дорівнює ночі.
День рівнодення може дещо зміщуватися і припадати на 20 або 21 березня. День весняного рівнодення 2019 випадає на 20 березня, 23:58 за київським часом.
День рівнодення може дещо зміщуватися і припадати на 20 або 21 березня. День весняного рівнодення 2019 випадає на 20 березня, 23:58 за київським часом.
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