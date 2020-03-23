У вівторок, 24 березня, в Одесі перекриють рух автотранспорту на Пересипу
Про це пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу міськради.
Наголошується, що з 09:00 24 березня до 18:00 25 березня тимчасово обмежать рух транспорту в районі переїзду «Кінний» (вул. 7-я Пересипська).
Причина перекриття пов'язана з проведенням ремонтних робіт по заміні переїзного настилу.
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Таким чином, в маршрут автобуса № 105 вносяться тимчасові зміни:
- у напрямку руху до ринку «Привоз» - від вул. 7-й Пересыпской на вул. Локомотивну, вул. Лиманную, Миколаївську дорогу, вул. Отамана Головатого і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до вул. Горбистій - від вул. Чорноморського козацтва на Миколаївську дорогу, вул. Лиманную, вул. Локомотивну, вул. 7-ю Пересыпскую і далі за маршрутом.
Раніше ми писали, в розпал карантину вулиці Одеси будуть патрулювати Збройні сили України.
Вони будуть стежити за дотриманням карантинних заходів разом з поліцейськими.
Всього в нагляді будуть задіяні бійці ВСУ, Національної поліції і Національної гвардії, які заступили на патрулювання у неділю, 22 березня.
«З 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних сил України, які будуть діяти у співпраці з співробітниками Національної поліції і військовослужбовцями Національної гвардії», — йдеться в повідомленні.
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