У вівторок, 24 березня, в Одесі перекриють рух автотранспорту на Пересипу

Про це пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу міськради.

Наголошується, що з 09:00 24 березня до 18:00 25 березня тимчасово обмежать рух транспорту в районі переїзду «Кінний» (вул. 7-я Пересипська).

Причина перекриття пов'язана з проведенням ремонтних робіт по заміні переїзного настилу.

Таким чином, в маршрут автобуса № 105 вносяться тимчасові зміни:

- у напрямку руху до ринку «Привоз» - від вул. 7-й Пересыпской на вул. Локомотивну, вул. Лиманную, Миколаївську дорогу, вул. Отамана Головатого і далі за маршрутом;

- у напрямку руху до вул. Горбистій - від вул. Чорноморського козацтва на Миколаївську дорогу, вул. Лиманную, вул. Локомотивну, вул. 7-ю Пересыпскую і далі за маршрутом.

Раніше ми писали, в розпал карантину вулиці Одеси будуть патрулювати Збройні сили України.

Вони будуть стежити за дотриманням карантинних заходів разом з поліцейськими.

Всього в нагляді будуть задіяні бійці ВСУ, Національної поліції і Національної гвардії, які заступили на патрулювання у неділю, 22 березня.

«З 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних сил України, які будуть діяти у співпраці з співробітниками Національної поліції і військовослужбовцями Національної гвардії», — йдеться в повідомленні.

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