24 березня в Одесі очікується погіршення погодних умов, синоптики прогнозують заморозки і шквальний вітер

Про це повідомили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

В Одесі на протязі всього дня буде стояти хмарна погода. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви сягатимуть до 20 м/с.

Температура вночі 0-2 °С морозу, вдень термометр покаже 4-6 ° С тепла.

В Одеській області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5 °С морозу, вдень 3-8 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

24 березня вшановується пам'ять святого Софронія премудрого, патріарха Єрусалимського.

Як відомо, березень - це достатньо холодний місяць, тому заморозки і заметілі для нього цілком нормальне явище. У давнину помітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. "Якщо в цей день минає березень забирає холоду, влітку буде тепло". У цей час розпочинається ранній сокорух берези.

Раніше ми писали, в Україні карантин можуть продовжити ще на 2 тижні. У зв'язку з цим експерт розповів про негативні наслідки, які зачеплять кожного українця.

За словами заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, продовження режиму карантину призведе до зменшення доходів у більшості сімей, а деякі і зовсім його втратять.

«Зважаючи на відсутність заощаджень у більшості громадян, у такому режимі вони зможуть прожити не більше ніж місяць», - каже він.

Крім того, експерт зазначив, що це веде до суттєвого зменшення надходжень до бюджету і, відповідно, – зниження можливостей допомоги людям, які перебувають на утриманні держави.

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