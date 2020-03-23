Влада Одеси просять у бізнесменів грошей на боротьбу з коронавірусною інфекцією в місті

Відповідну заяву розповсюдила одеська мерія, передає Politeka.net, з посиланням на офіційний сайт міста.

За словами чиновників, з міського бюджету на боротьбу з COVID-19 виділено 142 млн гривень, проте цього не достатньо, щоб забезпечити лікарні всім необхідним.

У прес-службі підкреслили, що така велика закупівля, як придбання апаратів штучної вентиляції легенів, призведе до скорочення витрат на ряд міських програм. Кабінет Міністрів України також виділяє кошти на закупівлю обладнання та медикаментів.

“Ми розуміємо, що цих коштів недостатньо для стовідсоткового забезпечення лікарень та медичного персоналу, тому звертаємося до вас сьогодні, як ніколи, нам усім необхідно об'єднатися для досягнення спільної перемоги над пандемією. Ми закликаємо вас допомогти Одесі й одеситам в купівлю необхідного обладнання та засобів індивідуального захисту для наших медиків”, – повідомили у міськраді.

Раніше ми писали про те, що стало відомо, яка епідеміологічна ситуація спостерігається в Одесі в понеділок 23 березня

За словами директора департаменту охорони здоров'я Олени Якименко, в інфекційну лікарню Одеси з 13 березня було госпіталізовано 59 осіб з підозрою на COVID-19.

Наголошується, що всі ці люди прибули з країн, де лютує коронавірус. Однак підкреслюється, що поки ні в кого коронавирусной інфекції виявлено не було.

«45 пацієнтам зробили тестування на виявлення COVID-19, і все вони дали негативний результат», - повідомила вона і додала, що в лікарні прибуває 15 людина.

Нагадаємо, люди збунтувалися в Одесі, рух перекрито у багатьох місцях: кадри з місця

Як повідомляла Politeka, в одеській поліції розгорівся скандал через масок, фото: "Одна на зміну і та саморобна"

А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як живе Одеса в розпал епідемії коронавіруса, фото