В Одесі помічений підозрілий чоловік, який намагається заразити городян якоюсь хворобою

Відповідне відео очевидці зняли і розмістили в мережі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як неадекватний чоловік ходить, плює на свої пальці, а потім розтирає слюні по перилах і ручкам автомобілів. Його помітили на вулиці в Київському районі Одеси на вулиці Ільфа і Петрова, а також біля парковки одного з торгових центрів.

Тим часом користувачі в соцмережах вкрай обурені побаченим. Вони охрестили його «коронавирусным терористом» і зазначили, що це відео потрібно показати в поліцію.

«Злочинець повинен сидіти у в'язниці!», «Треба було не знімати, а в голову дати і поліцію викликати», «Це відео в поліцію треба віднести!», «Коронавірусний терорист»- пишуть розгнівані люди.

Раніше ми писали, одеські патрульні забили тривогу із-за поганої якості санітарних масок, які їм видали в умовах карантину.

За словами копів, з початку карантинних заходів їм видали круглі маски, схожі на будівельні, а тепер і зовсім дають саморобні.

Крім того, засоби захисту від коронавіруса виділяють одну зміну, тобто на 12 годин, хоча їх потрібно змінювати.

Втім, керівництво одеської поліції зізнався, що така проблема існує і пояснив це тим, що централізованого забезпечення особового складу медичними масками на даний момент немає. Крім того, керівництво поліції намагався перекласти провину за погану якість масок на волонтерів. Мовляв, це вони принесли для поліцейських маски поганої якості.

Проте за словами волонтерів, засобами захисту незрозумілого походження поліцейських забезпечив саме департамент патрульної поліції.

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