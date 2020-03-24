В Одесі ще більше посилили заходи безпеки через пандемії коронавіруса  COVID-19

Така інформація з'явилася на офицаильном сайті міста, передає   Politeka.net.

Повідомляється, що в Одеському міському відділі охорони здоров'я  в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції заборонили медикам проводити планові операції.

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Крім того,  припинена робота денних стаціонарів, кабінетів масажу і ЛФК, фізіотерапевтичних кабінетів та відділень. Не будуть проводити планові профілактичні щеплення (екстреної вакцинації це не стосується) і профілактичні медогляди, зупинена робота комісій (за винятком військово-лікарських). Тимчасово припинено надання планової стоматологічної допомоги, окрім ургентної.

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Багато поліклінік і  діагностичних центрів перейшли на роботу в скороченому режимі.

Одеситів просять без зайвої потреби не відвідувати медустанови, а подзвонити сімейного лікаря або педіатра.

«Ургентна медична допомога лікарями-хірургами, травматологами, терапевтами, офтальмологами і іншими фахівцями представляється в повному обсязі. За питань, що стосуються розкладу роботи конкретного фахівця, слід звертатися в реєстратуру медустанови», — повідомили в міськвідділі.

Медичні маски від коронавіруса своїми руками

Підкреслюється, що у всі медустанови заборонено заходити без маски, а також і обмежено відвідування пацієнтів в стаціонарах.

Раніше ми писали, з 24 березня одеські влади переводять весь транспорт в режим надзвичайної ситуації.

Це означає, що трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі починають працювати в режимі спецтранспорту і в першу чергу буде возити на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність міста.

Нагадаємо, надзвичайна ситуація в Одесі: Труханов зробив термінову заяву, відео

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