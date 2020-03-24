Кілька десятків американців, у тому числі військові, були терміново евакуйовані з Одеси через загрозу зараження коронавірусною інфекцією

За ними прибув спецлітак C-40A Clipper Військово-морських сил США, повідомляє місцеве видання Думская, з посиланням на прес-службу одеського аеропорту.

Рятувальна місія тривала трохи більше години, після чого на борт спеціального рейсу піднялося 22 громадянина США, в тому числі військовослужбовці. Таким чином американці забрали з Одеси працівників своїх місій.

Зазначається, що після цього літак узяв курс на одну з американських військово-морських баз у Європі.

Раніше ми писали, мікробіолог і імунолог, професор Гвідо Сільвестрі з Італії нещодавно заявив, що з приходом літнього тепла пандемія COVID-19, як мінімум, уповільнить темпи поширення.

Вчений вважає, що дуже важливо стежити за тенденцією епідемії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східній Азії, зокрема в Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Індії і Бангладеш, щоб спрогнозувати ситуацію влітку в європейських країнах.

Крім того, китайські вчені провели дослідження і з'ясували, що COVID-19 найкраще передається при температурі в межах 5-8,7°С. При цьому при підвищенні температури знижується його активність. Зокрема, температура до 38°С і вологість 95% є для COVID-19 згубною.

При цьому вчені підкреслили, що відвідування лазні або сауни не допоможе позбутися від коронавіруса. Адже незважаючи на високу температуру в парильні, температура тіла залишається незмінною – 36,5-37°C

Тим, хто заразився COVID-19, лікарі не радять збивати температуру, якщо вона тримається в межах 38 - 38,5 °С – так організм бореться з вірусом.

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